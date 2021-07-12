Надругавшемуся над российскими школьницами педофилу вынесли приговор

Педофила приговорили к 17 годам колонии за надругательство над школьницами

Чесменский районный суд Челябинска вынес приговор 60-летнему местному жителю, который надругался над школьницами. Об этом сообщает региональный пресс-центр прокуратуры.

По версии следствия, осужденный в 2017-2018 годах совершил преступления против половой неприкосновенности трех девочек 13-15 лет.

Мужчину признали виновным по статьям 135 («Развратные действия»), 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 132 («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.

Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали напавшего на российскую школьницу педофила. Мужчина набросился на 11-летнюю девочку во дворе дома на бульваре Маршала Рокоссовского. Он повалил жертву на землю и попытался снять с нее одежду. Девочка начала кричать и сопротивляться. Испугавшись, педофил сбежал. Случайная свидетельница сообщила о произошедшем в полицию.