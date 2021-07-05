Задержан напавший на российскую школьницу педофил

В Москве задержали напавшего на российскую школьницу педофила. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 2 июля подозреваемый набросился на 11-летнюю девочку во дворе дома на бульваре Маршала Рокоссовского. Он повалил свою жертву на землю и попытался снять с нее одежду. Девочка начала кричать и оказывать активное сопротивление. Испугавшись, педофил оставил ее и сбежал. Случайная свидетельница сообщила о произошедшем в полицию и через некоторое время подозреваемого удалось задержать.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

23 мая сообщалось, что в Нальчике задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми.