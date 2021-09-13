Полицейские задержали надругавшегося над двумя российскими школьниками мужчину

В Искитиме мужчина надругался над двумя семилетними мальчиками в лесу

В Искитиме задержали мужчину, подозреваемого в нападении на детей в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По предварительным данным, неизвестный надругался над детьми 12 сентября в лесополосе за магазином. Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Прокуратура взяла расследование под свой контроль.

Как уточняет ТАСС, от действий злоумышленника пострадали два семилетних школьника.

Ранее полковник МВД Алексей Родин, которого называют «охотником» на педофилов, раскрыл число пойманных преступников. По его словам, только в Санкт-Петербурге в 2020 году полиция задержала 69 педофилов. По его словам, большим подспорьем в раскрытии преступлений против половой неприкосновенности стали уличные камеры видеонаблюдения. Полиция задерживает педофилов после первого эпизода, хотя они, как правило, совершают серию аналогичных преступлений.