Путешествия
 
Последние новости
Еще двое детей находились с убитыми в Кузбассе школьницами перед похищением
Подозреваемого в убийстве девочек в Киселевске назвали хитрым и тщеславным
Россиянин насмерть разбился на электросамокате из-за упавшего дерева 
Кот свалился в колодец вместе с леопардом и дал ему отпор
Миру предсказали дефицит железной руды из-за переворота в Гвинее
Мурашко рассказал об отсутствии прививки у большинства пациентов с COVID-19
Новые iPhone признали устаревшими
Стало известно об умершем брате-близнеце Жанны Фриске
В РПЦ прокомментировали призыв священника к патриарху Кириллу раскрыть доходы
Новости партнеров
Прослушать новость

Изнасилованная на пляже днем 15-летняя девушка рассказала о случившемся

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Toby Melville / Reuters

Изнасилованная туристом на многолюдном пляже в Великобритании 15-летняя девушка рассказала о случившемся. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Она уточнила, что инцидент произошел в популярном среди отдыхающих курортном городе Борнмуте на глазах ее друзей и прохожих. «Мы с приятелями провели день, отдыхая и загорая. Было около 16:00, когда мы зашли в воду и начали играть в мяч, — рассказала пострадавшая. — В ходе игры мяч приземлился рядом с молодым человеком. Я спросила, вернет ли он его, а в ответ получила отказ».

Далее, по словам девушки, мужчина схватил ее за руку и начал затаскивать глубже в море. «Никто не мог видеть, что происходит, но именно тогда он изнасиловал меня», — заявила подросток и добавила, что смогла уплыть от него только тогда, когда к ним приблизился друг напавшего на нее туриста и отвлек его.

«Я плакала. Я рассказала своему приятелю, что случилось, что мне было очень больно, — призналась девушка. — С тех пор, как это случилось, я сильно изменилась: я не могу выйти на улицу и чувствую себя напуганной и уязвимой».

Отмечается, что личность преступника пока не установлена. По факту изнасилования несовершеннолетней полиция начала расследование, фоторобот подозреваемого развесили на улицах города.

Ранее в августе в Сочи местный житель изнасиловал 17-летнюю туристку, которая остановилась в его доме вместе с матерью. Уточняется, что женщина с девочкой-подростком приехали из Краснодара и в целях экономии сняли частные апартаменты. Заселившись, туристки решили отметить начало отпуска и пригласили к столу 60-летнего хозяина дома, который позже надругался над девушкой.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
17-летняя туристка сняла частный дом в Сочи и была изнасилована его хозяином
Турист изнасиловал девушку-подростка на популярном многолюдном пляже посреди дня
Двое мужчин изнасиловали туристку и оставили ее умирать в номере отеля
Путешествия
Путешествия00:02 2 июня

«Здесь незнакомые люди становятся родными».

Что посмотреть, поесть и выпить российскому туристу в Армении
19:44 2 сентября

Россиянам напомнили правила въезда в европейские страны

19:10 2 сентября

Россия увеличила число рейсов в популярные среди туристов страны

18:39 2 сентября

Мошенник в образе священника незаметно украл у туристки телефон и попал на видео

Путешествия00:0122 мая

Многоженство, строгие традиции и доброта.

Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
17:35 2 сентября

Туристка захотела нелегально пробраться на курорт и попалась из-за неграмотности

16:34 2 сентября

Назван срок превращения Крыма в «новую Анталью»

15:29 2 сентября

Отдыхающих в палатке россиян едва не смыло штормом в Крыму

Путешествия00:0216 мая
Dr. Alain Bombard with his wife at the Naval Museum in Paris, France, Feb. 15, 1957, after being presented with the Cross and Red Ribbon of the 'Legion of Honour', by Roger Duveau, the French Minister for the merchant navy. The award was made to Bombard for his crossing of the Atlantic Ocean in a rubber dinghy in December 1952. (AP Photo)

«За бортом по своей воле».

Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
14:29 2 сентября

В Сочи мощный смерч раскидал десятки лежаков и попал на видео

13:44 2 сентября

В России предложили отменить изоляцию для прибывающих из одной страны

13:32 2 сентября

Россиянам предложат регистрироваться в аэропорту на рейс без паспорта

Россия
Появились подробности жизни подозреваемого в убийстве десятилетних девочек
«Он начинает адаптироваться к вакцинам»
Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России?
Атаковавший США ураган «Ида» принесет тепло в Москву
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»
Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
Кремль на день закроют для посетителей
«Все бежали, как крысы с корабля»
Помощник Горбачева — о крахе перестройки и развале СССР
Детский омбудсмен рассказала о возросшей в стране педофилии
Все материалы
Мир
Талибы выпустили на свободу задержанного оператора афганского телеканала
Миллионы афганцев оказались под угрозой из-за созданных США баз данных
В Мьянме призвали к общенациональному восстанию против военного режима
«Руки прочь от наших прав!»
Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
Талибы осквернили могилу Панджшерского Льва
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии захотели посадить рэпера за песню про Лукашенко
На Украине заявили об отказе России от Минских соглашений из-за миссии ОБСЕ
Порошенко подверг Зеленского критике за претензии к Путину
Назван украинский политик с наиболее высоким антирейтингом
«Украина останется форпостом Запада»
Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
Все материалы
Экономика
Защитник бизнеса пожаловался на низкие цены в интернете
«Национальная цель — повышение индекса качества городской среды»
Заместитель гендиректора ДОМ.РФ — о благоустройстве
Россия оказалась не готова признать биткоин
Сбер зачислит президентские выплаты для военных пенсионеров и даст скидки
В Совфеде отвергли идею о сокращении влияния государства на экономику
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьниц в Киселевске
Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми.
Ранее судимый педофил признался в изнасиловании и убийстве девочек
Следователи подтвердили обнаружение тел пропавших школьниц в Киселевске
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Место обнаружения тел убитых школьниц попало на видео
«Это был союз власти и криминала»
Как мэр и банда бывшего спецназовца годами держали в страхе российский город
Россиянин признался в убийстве пропавших школьниц
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Все материалы
Спорт
Президент ФИФА высказался о прерванном матче между Бразилией и Аргентиной
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Александр Емельяненко порассуждал о пользе ринг-герлз в ММА
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Акинфеев оценил шансы на возвращение в сборную России
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Смолов описал Карпина тремя словами
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Кремль прокомментировал блокировку сайта «Умного голосования»
Комик Мирзализаде решил обжаловать пожизненный запрет на въезд в Россию
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
«МегаФон» запустил тариф с TikTok-домом Dream Team House
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Хованскому продлили срок содержания в СИЗО
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Переехавшая за границу россиянка поделилась самым большим разочарованием
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
Клиент оставил официантке 73 тысячи рублей чаевых и оскорбил ее
Мужчина угостил коллегу чизбургером и разбогател на 72 миллиона рублей
«Лучше сгореть быстро, чем долго тлеть»
Как бывший спецназовец за полгода покорил опаснейшие горы мира и стал легендой
Ферму популярного телеведущего облюбовали свингеры
Все материалы
Электрокар Mercedes-Benz Vision AVTR научился читать мысли
Мечта коллекционера: тестируем редкий Porsche 911 Targa
В руках редакторов Мотора побывал 911 Targa 4S Heritage Design
Porsche показала 1100-сильное купе Mission R
Новые электрокроссоверы, на которых скоро будут ездить все
Главные вседорожники на батарейках с автосалона в Мюнхене
КамАЗ представил водородный автобус с запасом хода 250 километров
Видео: Toyota Camry не для такси и чиновников
Коротко о единственной Camry, избавляющей от чувства наемного водителя
Все российские УАЗы станут электрическими
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о подорожании ипотеки
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Идею заселения новых городов в Сибири назвали нереалистичной
В российском городе откопали деревянную канализацию
В России начнут строить дома по новым правилам
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Художники превратили улицу крымского поселка в галерею искусств
В Нижегородской области мастера создали наличник XXI века
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Анонсировано строительство курорта в Северной Осетии
Все материалы