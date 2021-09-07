Изнасилованная на пляже днем 15-летняя девушка рассказала о случившемся

Изнасилованная туристом на многолюдном пляже в Великобритании 15-летняя девушка рассказала о случившемся. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Она уточнила, что инцидент произошел в популярном среди отдыхающих курортном городе Борнмуте на глазах ее друзей и прохожих. «Мы с приятелями провели день, отдыхая и загорая. Было около 16:00, когда мы зашли в воду и начали играть в мяч, — рассказала пострадавшая. — В ходе игры мяч приземлился рядом с молодым человеком. Я спросила, вернет ли он его, а в ответ получила отказ».

Далее, по словам девушки, мужчина схватил ее за руку и начал затаскивать глубже в море. «Никто не мог видеть, что происходит, но именно тогда он изнасиловал меня», — заявила подросток и добавила, что смогла уплыть от него только тогда, когда к ним приблизился друг напавшего на нее туриста и отвлек его.

«Я плакала. Я рассказала своему приятелю, что случилось, что мне было очень больно, — призналась девушка. — С тех пор, как это случилось, я сильно изменилась: я не могу выйти на улицу и чувствую себя напуганной и уязвимой».

Отмечается, что личность преступника пока не установлена. По факту изнасилования несовершеннолетней полиция начала расследование, фоторобот подозреваемого развесили на улицах города.

Ранее в августе в Сочи местный житель изнасиловал 17-летнюю туристку, которая остановилась в его доме вместе с матерью. Уточняется, что женщина с девочкой-подростком приехали из Краснодара и в целях экономии сняли частные апартаменты. Заселившись, туристки решили отметить начало отпуска и пригласили к столу 60-летнего хозяина дома, который позже надругался над девушкой.

