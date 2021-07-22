Турист изнасиловал девушку-подростка на популярном многолюдном пляже посреди дня

В Великобритании турист затащил 15-летнюю девушку в море и изнасиловал на многолюдном пляже посреди дня. Это произошло в Борнмуте, популярном среди британцев курортном городе на берегу Ла-Манша, сообщает Mirror.

По информации издания, подросток отдыхала на пляже в компании друзей — ребята играли в волейбол.

В процессе мяч отлетел в сторону. Побежав за ним, девушка встретила мужчину, с которым вступила в диалог. Через некоторое время они вместе пошли искупаться в море и уплыли далеко от берега. Воспользовавшись ситуацией, турист изнасиловал девочку. После этого он поспешил скрыться с места преступления.

Личность преступника не установлена, однако потерпевшая описала его как молодого человека 18 лет невысокого роста с короткими темными волосами, зачесанными назад. Девушка также добавила, что он выглядел как выходец из Южной Азии.

Полиция начала расследование по факту изнасилования несовершеннолетней, фоторобот мужчины развесили на улицах Борнмута.

Ранее в июле двое мужчин изнасиловали и обокрали туристку, а затем оставили ее умирать в номере отеля. Девушка задохнулась, так как лежала в бессознательном состоянии, плотно прижавшись лицом к кровати. На допросе преступники признались, что перед изнасилованием дали жертве некую таблетку — они уверяли, что это было обезболивающее.