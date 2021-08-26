17-летняя туристка сняла частный дом в Сочи и была изнасилована его хозяином

60-летний житель Сочи изнасиловал 17-летнюю туристку, которая остановилась в его доме

В Сочи местный житель изнасиловал 17-летнюю туристку, которая остановилась в его доме вместе с матерью. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, женщина с девочкой-подростком приехали из Краснодара и в целях экономии сняли частные апартаменты, которые им посоветовала подруга.

Заселившись, туристки решили отметить начало отпуска и пригласили к столу 60-летнего хозяина дома. Мать разрешила дочери выпить немного алкоголя. Через некоторое время несовершеннолетней стало плохо, и она поднялась к себе в спальню.

Посреди ночи подросток проснулась от болевых ощущений и увидела перед собой мужчину. Изначально девочка не стала рассказывать матери о произошедшем — она самостоятельно постирала простынь и нижнее белье, однако позже созналась в случившемся.

Мать пострадавшей пришла с заявлением в отдел полиции. По ее словам, мужчина насильно совершил половой акт с ее дочерью.

Ранее в августе житель Таиланда ограбил и задушил 57-летнюю туристку из Швейцарии. Женщина купалась в водопаде Ао Йон, а ее личные вещи остались на берегу, откуда за ней на протяжении некоторого времени наблюдал местный житель.