Шантажировавшему девочек педофилу вынесли приговор

В Калуге вынесли приговор 39-летнему жителю Москвы за растление несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

Также мужчину признали виновным в приобретении, хранении и распространении детской порнографии. Калужский районный суд приговорил педофила к 15 годам колонии строго режима. После отбытия наказания мужчина будет ограничен в свободе на 2,5 года. Кроме того, суд обязал осужденного пройти принудительное лечение от расстройства в форме педофилии.

По данным следствия, в 2019 году мужчина вел в социальной сети переписку с детьми, представляясь чужим именем. В результате пять девочек, не достигших возраста 12 лет, по просьбе подсудимого и в результате шантажа присылали ему свои интимные фотографии. Пострадавшие проживали в Калуге, Рязани, Краснодаре, Пермском крае и Новосибирской области. Фотографии двух из них обвиняемый направил посторонним лицам.

Заявление в полицию подала мама девочки из Калуги. Уточняется, что родители остальных детей не знали о переписке. Следователи установили личность злоумышленника, изучив данные с ip-адресами и запросив детализацию по номеру, привязанному к соцстранице. Обыск в квартире москвича подтвердил факт совершения им противоправных действий.

Ранее Правительство России поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию, который ранее был внесен в Госдуму депутатами «Единой России» Павлом Крашенинниковым и Александром Хинштейном, а также первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Авторы инициативы предложили ввести пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.