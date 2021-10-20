Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию

Правительство России официально поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат сообщил, что такое решение было принято на комиссии по законопроектной деятельности. Инициативу также поддержал Верховный суд России.

Хинштейн рассчитывает, что в Госдуме рассмотрят законопроект в ближайшее время.

Законопроект об ужесточении наказания для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних был внесен в Госдуму депутатами «Единой России» Павлом Крашенниковым и Александром Хинштейном, а также первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Авторы инициативы предложили ввести пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

Ранее Хинштейн заявил, что в Госдуме займутся разработкой идеи об электронных браслетах для педофилов, которые вышли на свободу