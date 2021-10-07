ВС поддержал законопроект «Единой России» об ужесточении наказания для педофилов

ВС не имеет возражений против законопроекта ЕР о пожизненном заключении для педофилов

Верховный суд (ВС) России поддержал законопроект «Единой России» об ужесточении наказания для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС.

В суде пояснили, что изучили проект федерального закона, не имеют против него возражений и лишь высказали замечания юридико-технического характера, касающиеся уточнения формулировок.

Документ, о котором идет речь, в сентябре внесли в Госдуму депутаты Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Авторы инициативы предложили ввести пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

Поправки предлагается внести в статьи 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. В настоящее время максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения насилия ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.