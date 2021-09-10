Россия
 
Последние новости
Кремль прокомментировал заявление Зеленского о полномасштабной войне с Россией
Песков назвал создание парламента России и Белоруссии эвентуальным вопросом
В горах Абхазии погиб российский турист
Жители аварийных домов переедут в новостройку в Дмитрове
В Кремле ответили на вопрос о создании единой валюты России и Белоруссии
Путин не обсуждал с Лукашенко признание Белоруссией российского Крыма
В Кремле высказались об идее переименования Петербурга
Опубликованы фото с места подрыва российской колонны в Сирии
Глава МИД Украины заявил о важности «битвы за Крым»
Пластический хирург объяснил изменения во внешности Ким Чен Ына
Новости партнеров
Прослушать новость

ЕР внесла в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов

«Единая Россия» внесла в Госдуму инициативу о пожизненном сроке для педофилов
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Единая Россия» внесла в парламент инициативу о пожизненном тюремном сроке для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более лиц младше 18 лет. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, предлагается пожизненно лишать свободы педофилов за повторное подобное преступление. При этом, максимальный возраст потерпевших повышен до 17 лет.

Также пожизненное лишение свободы предусмотрено для лиц, впервые судимых по статьям о педофилии «в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Авторами инициативы стали глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

6 сентября 2021 года в Киселевске две одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи по особо важным делам и криминалисты.

Сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личность подозреваемого в убийстве двух школьниц, отследив его по камерам видеонаблюдения. Его оперативно задержали и доставили в отдел полиции. Тела детей были обнаружены в заброшенном доме. Подозреваемый сознался в том, что изнасиловал и убил двух девочек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Обвиняемого в убийстве школьниц в Киселевске арестовали на два месяца
Предполагаемому убийце школьниц из Кузбасса предъявлено обвинение
СКР возбудил дело о халатности после убийства двух школьниц в Киселевске