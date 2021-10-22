Восьмилетний российский школьник спас сверстника от педофила

Восьмилетний школьник из поселка Ясногорск Оловяннинского района помог полиции спасти сверстника от педофила. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Мальчик гулял во дворе, когда заметил, как подозрительный мужчина уводит с собой его знакомого. Он рассказал об этом матери приятеля, та вызвала полицейских.

По приметам, которые указал школьник, удалось найти педофила.

Ранее в Новосибирске охранник магазина «Пятерочка» заподозрил школьника в краже лимонада и сломал ему позвоночник. Охранник заметил 13-летнего подростка, когда тот ходил вдоль полок с бутылками сладкой воды. Мальчик искал определенную марку газировки. Мужчине это показалось подозрительным, он схватил ребенка за грудь и начал дергать. По словам матери пострадавшего школьника, тот просил отпустить его, однако охранник заломил ему руки и ударил между лопаток.