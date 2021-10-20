Россиянка отправила десятилетнего сына в магазин на своей машине

В Красноярском крае мать отправила десятилетнего сына за продуктами на своей машине

В поселке Устьянск Красноярского края мать отправила десятилетнего сына в магазин на своей машине. Об этом пишет портал KrasnoyarskMedia.

Россиянка доверила ключи от «Хонды» школьнику и попросила привезти продукты, однако до магазина ребенок не доехал, его остановили сотрудники ДПС. Полицейские вызвали мать и составили административный протокол по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством». Россиянке выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

Также родителей мальчика привлекли к административной ответственности по статье за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что блогер Антон Гусев посадил за руль восьмилетнего сына. Мужчина опубликовал в Instagram-сторис фото, затем выложил видео, на котором ребенок ведет автомобиль, разгоняясь почти до 50 километров в час. В ГИБДД Москвы сообщили, что провели проверку и выяснили, что инцидент произошел в Подмосковье.

