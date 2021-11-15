Двух россиян обвинили в изнасиловании девушки-инвалида

На Камчатке следователи предъявили обвинение в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида двум мужчинам. Об этом сообщается на сайте краевого СУ СК России.

По версии следствия, вечером 5 октября обвиняемые 23 и 35 лет «вступили в половую связь с несовершеннолетней девушкой, являющейся ребенком-инвалидом». Кроме того, следователи проверяют причастность к совершению преступления третьего мужчины.

Установлено, что преступление было совершено предположительно в металлическом гараже, принадлежащем одному из мужчин. Обвиняемые отрицают свою вину. Уголовное дело находится на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Ранее сообщалось, что полиция во Франции расследует дело об изнасиловании, которое, предположительно, было совершено летом в президентском Елисейском дворце. Военнослужащая обвинила солдата в изнасиловании. Оба были размещены в Елисейском дворце и служили в части, занимающейся деликатными правительственными вопросами, большинство из которых засекречены или совершенно секретны. Инцидент произошел после прощального приема для генерала и еще двух человек 1 июля.