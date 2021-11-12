Женщина гуляла по известному пляжу в отпуске и едва не подверглась изнасилованию

Туристка из Канады, приехавшая в США в отпуск, едва не подверглась изнасилованию на популярном пляже в Майами-Бич (США), сумев убежать от мужчины. Об этом пишет 7News Miami.

Инцидент произошел в понедельник, 8 ноября. Канадская туристка, имя которой не упоминается, прогуливалась рано утром в прибрежном районе Майами-Бич, штат Флорида. 31-летний Киандре Джонсон (Kyandre Johnson) сначала подошел к ней с предложением поговорить, а потом напал на девушку и затащил ее в безлюдную часть пляжа. Там американец бросил канадку на землю и попытался ее изнасиловать, однако путешественнице удалось сбежать.

После происшествия девушка обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника удалось быстро поймать, поскольку на улице были расположены камеры видеонаблюдения. Джонсона задержали и отправили в суд. В ходе расследования выяснилось, что ранее он попадал в полицию в подростковом возрасте за сопротивление во время ареста, а в 2008 году — за вооруженное ограбление. В этот раз преступника обвинили в попытке сексуального насилия.

Ранее в ноябре в Новой Зеландии американка, путешествующая по стране автостопом, подверглась сексуальным домогательствам со стороны водителя и была брошена на трассе в одиночестве. В итоге девушку подобрали другие люди и отвезли ее до ближайшего города — там туристка остановилась в хостеле.