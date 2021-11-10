Автостопщицу подвергли домогательствам и бросили одну на безлюдной трассе

В Новой Зеландии американка, путешествующая по стране автостопом, подверглась сексуальным домогательствам со стороны водителя и была брошена на трассе в одиночестве. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, инцидент с 25-летней Мариной Маккинзи (Marina McKenzie) из Калифорнии произошел в окрестностях Крайстчерча. Туристка планировала поймать попутку, чтобы добраться до соседнего города Греймут — через некоторое время ее предложил подвезти мужчина на машине марки BMW.

«Я сразу поняла, что что-то не так. У него был жуткий взгляд, как будто у него был план, и он не просто хотел меня подвезти», — рассказала американка и добавила, что все равно села в автомобиль, так как местность была безлюдной.

По ее словам, водитель с первых минут поездки стал задавать ей неуместные вопросы. Например, он сообщил, что сейчас направляется на нудистский пляж, и спросил, может ли раздеться при ней до гола. Далее мужчина начал рассказывать Маккинзи о своих сексуальных похождениях и настойчиво предлагал ей снять с себя всю одежду. «Держу пари, у тебя действительно красивое тело», — сказал он ей при этом.

«Мы были в глуши, мои сумки были в багажнике, а мой телефон почти разрядился, связи тоже не было», — вспомнила туристка. Девушка пояснила, что старалась реагировать на слова водителя максимально нейтрально, чтобы не спровоцировать его на более активные действия.

Позже мужчина остановился посреди пустой дороги, достал вещи путешественницы из багажника и уехал, спросив напоследок, не хочет ли она отправиться с ним в нудистскую коммуну.

«Я начала искать места для сна, но накануне продала свой спальный мешок, потому что он больше не помещался в моей сумке», — рассказала она. Вскоре американка встретила группу агрессивно настроенных подростков, которые закидали ее пустыми бутылками из-под газировки.

В итоге Маккинзи подобрала семья и отвезла ее до Греймута — там туристка остановилась в хостеле. «Если вы девушка, которая путешествует одна, всегда фотографируйте номера машин и сообщайте друзьям свое местонахождение», — резюмировала она.

Ранее в июле британские туристки, помещенные на изоляцию в карантинный отель, пожаловались на домогательства со стороны охранников. Так, одна из путешественниц сообщила о том, что сотрудник гостиницы настойчиво стучал в дверь ее комнаты, а когда она не открыла, он предупредил, что зайдет позже. В результате девушке пришлось забаррикадироваться.