Изнасиловавшему и убившему 25 пожилых женщин в Башкирии предъявили обвинение — преступником оказался 38-летний житель Татарстана Радик Т. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил «МК».

По данным издания, маньяк орудовал в разных городах Поволжья, Урала и ЦФО. Он находил одиноких женщин возрастом 75-90 лет. При удобном случае представлялся им работником социальной службы или местного ЖЭКа. Проникал в квартиры под выдуманным предлогом, после чего насиловал и душил своих жертв.

Таким образом в 2012 году мужчина убил трех жительниц Уфы. В Казани и Ижевске тоже было несколько жертв, в качестве орудия убийства выступали фартук, провод от утюга, подушка и даже веник.

На допросе преступник признал, что жертв выбирал случайным образом возле подъездов или магазинов. Иногда ему даже не приходилось напрашиваться домой «в гости» — женщины сами приглашали его зайти.

Несколько раз житель Татарстана попадал в поле зрения камер видеонаблюдения, но все же ускользал от полиции.

В 2020 году за данные о нем было объявлено вознаграждение в размере трех миллионов рублей. Но в итоге поймали его при помощи генетической экспертизы, которая доказала причастность к ряду убийств и изнасилований.

Преступник заявил полиции, что основным мотивом было ограбление — он якобы постоянно голодал, жил на улице. Но психологи ставят под сомнение его слова. Они считают, что Радику доставлял удовольствие сам процесс убийства.