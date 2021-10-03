Стали известны подробности убийства с мумификацией в Одинцове

Подозреваемый в убийстве родителей в Одинцове поссорился с отцом в январе

Стали известны подробности конфликта, из-за которого пара в подмосковном Одинцове убила, а потом мумифицировала пожилых родителей мужа. Об этом в воскресенье, 3 октября, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

Александр Ткаченко, задержанный по подозрению в убийстве своих родителей, поссорился с отцом еще в январе и толкнул его. В результате тот упал, сильно ударился и умер. Мать на тот момент тяжело болела, была при смерти и скончалась через пару дней.

Хоронить родителей сын не стал. Какое-то время тела лежали на балконе, после чего он положил их в изготовленные деревянные ящики. Вывезти самодельные гробы пара не успела.

Об обнаружении в подмосковном Одинцове двух мумифицированных тел стало известно 1 октября. Как рассказала «Ленте.ру» представитель областного управления СКР Ольга Врадий, тело первого обнаружили в деревянной коробке, стоящей на лестничной площадке в подъезде жилого дома на Садовой улице. У мумии были спилены ступни.

По подозрению в убийстве задержали 31-летнего Александра и его 32-летнюю жену Анастасию. Возможным мотивом стала квартира, которую хотели заполучить молодые супруги.