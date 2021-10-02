Задержаны пытавшиеся избавиться от мумифицированных останков в Одинцове супруги

Начальник пресс-службы ГУ МВД: задержаны подозреваемые в убийстве двух человек в Одинцове

Супруги, подозреваемые в убийстве двух человек, чьи мумифицированные останки обнаружили в Одинцове, задержаны. Об этом со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову сообщает РИА Новости.

«Задержаны находящиеся в федеральном розыске подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления мужчина 1990 года рождения и женщина 1989 года рождения», — сказала Петрова журналистам агентства.

Тела пожилых людей, у одного из которых были отпилены ступни, нашли в ящике на 13-м этаже жилого дома на улице Садовой в Одинцове и в припаркованной рядом с подъездом «Газели». Как сообщили в полиции, смерть наступила более трех месяцев назад. Позже выяснилось, что попытка избавиться от мумифицированных останков попала на видео: мужчину, который оказался сыном убитых, и его жену спугнул владелец съемной квартиры, который приехал за платой.

Сообщалось, что в совершении убийства подозреваются 31-летний Александр и 32-летняя Анастасия. Возможным мотивом стала квартира, которую хотели заполучить молодые супруги.

