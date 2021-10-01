Попытка избавиться от мумифицированных тел в Одинцове попала на видео

В Одинцове камера наблюдения сняла, как семейная пара избавляется от тел в ящиках

В Одинцове попала на видео попытка избавиться от мумифицированных тел — их в съемной квартире хранили местные жители. Эти кадры опубликовал Telegram-канал 112.

На записи видно, как мужчина и женщина выносят ящики с телами. Однако на улице возле дома они столкнулись с хозяином съемной квартиры, который приехал за квартплатой.

Жильцы сказали ему, что сейчас привезут деньги, и скрылись, оставив машину и ящик с телом у подъезда. Позже хозяин квартиры обнаружил еще одно тело в квартире.

В связи с обнаружением тел возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, погибшие — супруги Ткаченко: 61-летний мужчина и 58-летняя женщина. Их смерть наступила более трех месяцев назад.

Полицейские разыскивают их сына Александра 31 года и его жену Анастасию. Следствие полагает, что молодые расправились с пенсионерами из-за квартиры.

