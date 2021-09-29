Найдено тело пропавшего год назад российского подростка

В Тверской области после нескольких месяцев поисков было обнаружено скелетированное тело пропавшего 17-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Останки найдены в лесу, погибший опознан. Тело заметили участники поисковой операции с вертолета МЧС во время облета местности.

Следователи провели детальный осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники. Назначены судебные экспертизы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.

Несовершеннолетний житель города Осташкова 2004 года рождения пропал в ночь на 22 ноября 2020 года. Он гостил у знакомых в деревне Рогожа, а потом ушел пешком домой и исчез.

После пропажи подростка было возбуждено уголовное дело об убийстве.