Найденную убитой в Башкирии 15-летнюю девочку перед смертью изнасиловали

В Башкирии подозреваемые в убийстве 15-летней девочки изнасиловали ее перед смертью

Найденную убитой в Башкирии после празднования дня рождения подруги 15-летнюю девочку перед смертью изнасиловали. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 26 августа к праздновавшей день рождения компании подростков присоединились двое подозреваемых 21 и 24 лет. Один из них предложил продолжить веселье у него дома. Когда другие гости разошлись, мужчины изнасиловали 15-летнюю потерпевшую, задушили и спрятали ее тело в яме возле дома.

По словам знакомых подростка, она была неконфликтная и ранее не имела каких-либо сексуальных отношений с кем-либо.

29 августа сообщалось, что в Башкирии нашли тело убитой 15-летней девочки, которая ушла к подруге на день рождения.