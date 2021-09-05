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Российские спасатели после шести дней поисков нашли тело исчезнувшего подростка

На Сахалине после шести дней поисков нашли тело подростка, отдыхавшего с матерью в августе
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Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Российские спасатели после шести дней поисков нашли тело подростка, который в августе отдыхал с матерью и исчез. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Сахалинской области.

«Тело пропавшего мальчика обнаружено на берегу моря в восьми километрах южнее села Шебунино Невельского района», — говорится в сообщении. Установить причину смерти подростка не удалось, тело направили на судебно-медицинское исследование.

30 августа следствие сообщило, что в районе сахалинского города Невельска в море утонула 35-летняя россиянка. Ее 13-летнего сына, отдыхавшего вместе с ней, найти не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Ранее во Владивостоке девушку, которая искала место для селфи в бухте Патрокл, унесло в море, она утонула. Происшествие случилось 22 августа. Россиянка и два ее приятеля гуляли по каменистому берегу недалеко от дома по улице Космонавтов во Владивостоке в надежде найти красивые места для снимка.

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