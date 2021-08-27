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Россиянка искала место для селфи и утонула в море

В Владивостоке не умеющую плавать девушку унесло в море, когда она искала место для селфи
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Фото: Pixabay

В Владивостоке девушку, которая искала место для селфи в бухте Патрокл, унесло в море, она утонула. Об этом сообщает Следственный комитет России по Приморскому краю.

По данным следствия, происшествие случилось 22 августа. Россиянка и два ее приятеля гуляли по каменистому берегу недалеко от дома по улице Космонавтов во Владивостоке в надежде найти красивые места для снимка. «В какой-то момент их накрыло волной и унесло в бухту Патрокл. После чего тело девушки было обнаружено на каменистом пляже», — говорится в сообщении следствия.

По данным РИА Новости, компания молодых людей искала красивое место для фотографии. Одну девушку накрыло волной, она не умела плавать и утонула.

22 августа в Приморье действовало штормовое предупреждение. Во Владивостоке и в южных районах региона отмечался сильный ветер, высота волн в некоторых местах доходила почти до пяти метров.

Ранее во Владивостоке из-за сильного прибоя на острове Русский погиб человек. Мужчина находился на отдыхе, прыгнул в море со скалы мыса Тобзина и не смог выплыть на берег. Кроме того, очевидцы сообщили, что в акватории требуется помощь еще четырем людям, их также удалось спасти.

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