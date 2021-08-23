Один человек погиб из-за сильного прибоя в российском регионе

Во Владивостоке из-за сильного прибоя на острове Русский погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По данным ведомства, 22 августа мужчина находился на отдыхе, прыгнул в море со скалы мыса Тобзина и не смог выплыть на берег. Спасатели приняли решение поднимать тело при помощи альпинистского снаряжения, так как подойти на катере из-за сильного прибоя было невозможно.

Во время транспортировки утонувшего спасатели помогли мужчине, который также не мог выплыть к берегу. Кроме того, очевидцы сообщили, что в акватории требуется помощь еще четырем людям, их также удалось спасти. Им не потребовалась медицинская помощь. К спасательной операции было привлечено 10 человек и 5 единиц техники.

В конце июля в Санкт-Петербурге подросток утонул, когда попытался переплыть с братом и другом реку Мойка. Как рассказал очевидец, спасший старшего брата, в момент происшествия на место подошли катера. Предположительно, погибшего затащило под двигатель одного из них.