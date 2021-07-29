В Петербурге подросток попытался переплыть реку и утонул

Два брата и их друг попытались переплыть реку Мойку в Санкт-Петербурге. В результате один из подростков утонул, сообщает издание «Мегаполис».

Инцидент произошел вечером 28 июля. Уточняется, что очевидец помог выплыть старшему брату, но сожалеет, что не успел помочь второму тонувшему.

«Мы с другом услышали крики и побежали. Старшего брата я вытащил из воды, когда он начал захлебываться и тонуть. Второго уже не было видно. Тут еще подъехали катера. Его, видимо, затащило под двигатель при заднем ходе катера», — рассказал мужчина.

Вытащенного из воды юношу пытались реанимировать, но не смогли. Он пробыл под водой 20 минут. По словам очевидца, погибшему было 16 лет, его старшему брату — 18. Они работали на пирсе возле павильона в кафе.

Ранее в Свердловской области двухлетний ребенок утонул в бочке с водой. Позже экспертиза обнаружила в его крови алкоголь.

Известно, что в день трагедии малыш остался в доме с 16-летней сестрой, так как мать отлучилась по делам, а отец был на работе.