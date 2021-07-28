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Четырех россиян на надувном матраце и круге унесло в открытое море

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Фото: Anton Belitsky / Global Look Press

Четырех отдыхающих у берегов Крыма унесло в море на надувном матраце и круге, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России, пишет РИА Новости.

Россиян нашли в районе села Морское, на юго-востоке Крыма под Судаком. В море были замечены четыре человека на надувном матраце и круге. Они подавали сигналы бедствия. Отдыхающих обнаружили на расстоянии более 900 метров от берега и спасли.

Ранее четверо россиян в Крыму пошли купаться в море и утонули на глазах у очевидцев. Инциденты произошли на пляже поселка Николаевка, в Евпатории, Саки и селе Курортном. Все отдыхающие пренебрегли правилами безопасности и пошли купаться во время непогоды.

Россиян предупредили об опасностях купания в Черном море во время шторма. Отмечалось, что сильнее всего рискуют отдыхающие в состоянии алкогольного опьянения. Зачастую они хотят «охладиться» после ужина в ресторане, бросаются в воду поздно вечером, но вернуться обратно на берег уже не могут.

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