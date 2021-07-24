В Абхазии спасли унесенных в море на сапбордах россиян

В Абхазии российские туристы, вышедшие в море на сапбордах, были спасены сотрудниками МЧС республики и погрануправления ФСБ России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали сами пострадавшие, они вышли в море на спортивных надувных досках в темное время суток. Туристы хотели устроить фотосессию в воде, но потеряли весло. Тогда россияне попытались доплыть до берега без весла, двигая сапборды руками, но их попытка провалилась из-за сильного течения.

«В ходе контроля акватории внутренних морских вод Абхазии в темное время суток в условиях ограниченной видимости на значительном удалении от берега обнаружена группа туристов, терпящих бедствие на воде», — заявили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

Спасатели оказали туристам необходимую медицинскую помощь и провели профилактическую беседу по правилам выхода в море и нахождения там.

Ранее в курортном городе Гагры российскую туристку унесло в море вместе с тремя детьми — один ребенок погиб. Уточняется, что во время отдыха в Абхазии женщина отправилась купаться с семьей, несмотря на шторм и запрет персонала гостиницы. В какой-то момент сильное течение вынесло их из реки Бзыбь в море. До того как к месту происшествия прибыли экстренные службы, очевидцам удалось вытащить из водоворота одного ребенка.