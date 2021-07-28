В России у утонувшего в бочке с водой двухлетнего ребенка нашли алкоголь в крови

В Свердловской области двухлетний ребенок утонул в бочке с водой. Позднее экспертиза обнаружила в его крови алкоголь. Об этом сообщается в Telegram-канале «Life Shot».

Происшествие случилось в поселке Бисерть. В день трагедии малыш остался в доме с 16-летней сестрой, так как мать отлучилась по делам, а отец был на работе. Россиянка рассказала, что ей нужно было выйти во двор. Перед этим она проверила крышку бочки с водой, так как младший постоянно пытался туда залезть. Вернувшись обратно девушка нашла брата наполовину погруженным в 30-литровую бочку.

Экспертиза показала наличие в крови мальчика 0,66 промилле алкоголя. Его сестра объяснила, что в тот день в их доме никто не выпивал. Однако, по ее словам, к ним в гости часто приходила сестра отчима со своим сожителем, которые потребляли много спиртного.

Со школьницей сейчас работает психолог, так как девочка винит себя в произошедшем. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в в Ульяновской области мать отказалась от госпитализации своего ребенка. Вскоре после этого его состояние ухудшилось, и ребенка все же госпитализировали. Однако было уже поздно и он умер от хронического заболевания.

