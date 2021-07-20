Сбежавший от похитителей россиянин утонул

В Алтайском крае местный житель утонул в реке, скрываясь от похитителей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Против двух подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

По версии следствия, вечером в селе Павловского района 29-летний местный житель решил проучить 40-летнего мужчину, с которым у него возник конфликт, переросший в драку. Подозреваемый попросил своего 18-летнего знакомого погрузить потерпевшего в багажник автомобиля, после чего он вывез мужчину за пределы населенного пункта. По пути потерпевший выбрался из машины и побежал к реке, чтобы скрыться от похитителя, однако оступился, ушел под воду и утонул.

Расследование уголовного дела продолжается.

14 июля сообщалось, что в Москве задержали молодых людей, которые похитили и избили 18-летнюю девушку ради десяти тысяч рублей.