Россиянка получила четыре уголовных дела за похищение и пытки сироты

В Биробиджане на 23-летнюю россиянку завели четыре уголовных дела за похищение и пытки 19-летней сироты. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, подозреваемой не понравилось, что сирота встречалась с ее бывшим молодым человеком. Девушку похитили и привезли в квартиру на улице Чапаева, где 23-летняя соперница подвергла ее пыткам, издевательствам и сексуальному насилию. Расправа была снята на видео одним из подельников заказчицы преступления и позже выложена в социальные сети.

На ролик обратили внимание в прокуратуре, после чего на место событий выехала оперативно-следственная группа. Полицейские установили личности всех, кто в момент издевательства над сиротой находился в квартире. Выяснилось, что у 23-летней подозреваемой было трое подельников.

Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 126 («Похищение человека»), 242 («Незаконное распространение порнографии») и 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК России. 23-летняя подозреваемая на время следствия отправлена в СИЗО, ранее она уже была осуждена за распространение наркотиков. Также уголовное дело возбуждено против двух подельников россиянки.