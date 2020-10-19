Россиянка уличила мужа в измене с 17-летней девочкой и устроила над ней самосуд

В поселке Тура Красноярского края женщина уличила своего мужа в измене с 17-летней школьницей. Тогда она вместе с подругами вывезла девочку в лес и устроила над ней самосуд. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

Мужчина познакомился с девушкой-подростком, когда той было 15. У молодых людей закрутился роман, который прекратился на следующий год. Однако спустя время они вновь сошлись. В этот момент жена россиянина и уличила его в измене, увидев переписку.

Под предлогом передачи посылке родне в другой поселок женщина вместе с подругами вывезли школьницу в лес. «Просила прощения перед ними стоя, лежа, сидя. Соглашалась на все, чтобы не трогали. Они просто поиздеваться решили. Кайф ловили», — вспоминает девочка.

По словам подростка, ее раздели до трусов и продолжили издеваться. Однако по дороге проехала машина, осветила лес фарами, и женщины испугались. Тогда они отвезли ее в поселок, но из машины выпустили только вечером.

Несмотря на то что школьница писала заявление в полицию на своих похитительниц, правоохранители ответили, что состава преступления нет. В итоге уголовное дело возбудили против ее возлюбленного по части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста»). Теперь ему грозит лишение свободы до четырех лет.