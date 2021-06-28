Похитители пытали россиянина и отправляли аудио с криками его родным

В Ленинградской области полиция и ФСБ задержали бандитов, которые пытали россиянина и отправляли аудио с криками его родным. Об этом понедельник, 28 июня, сообщается на сайте МВД России.

По данным полиции, в мае жительница Пскова сообщила правоохранителям об исчезновении 27-летнего сына — тот не вернулся с работы. Вскоре сыщики обнаружили его автомобиль в лесу, внутри были следы крови. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе расследования выяснилось, что мужчина был похищен бандитами, которые избили его и, угрожая оружием, усадили в автомобиль. Затем его вывезли в Ленинградскую область и удерживали в различных частных домах, которые ради конспирации постоянно менялись. Преступники вымогали у его родных два миллиона долларов, а заложника постоянно избивали. Чтобы родственники быстрее собирали деньги, им регулярно присылали аудиозаписи с истязаниями похищенного.

В ходе спецоперации двух подозреваемых задержали в расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области доме. Бандиты пытались оказать сопротивление и сбежать, но были обезврежены. Внутри силовики нашли похищенного россиянина с множеством телесных повреждений. На него были надеты наручники, ноги были связаны, а на глазах была повязка.

По данным официального представителя МВД Ирины Волк, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактов криминальной деятельности фигурантов.