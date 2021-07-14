Россиянку похитили и избили ради 10 тысяч рублей

В Москве двое мужчин затолкали девушку в машину и потребовали перевести им деньги

В Москве задержаны похитившие 18-летнюю девушку россияне. Об этом в среду, 14 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, вечером 13 июля двое молодых людей совершили нападение на девушку в районе Голубинской улицы. Они затолкали свою жертву в «Жигули» и уехали на северо-восток столицы. Некоторое время они катались по городу и истязали свою жертву. Потерпевшей угрожали расправой, били по лицу, частично отрезали волосы. Злоумышленники требовали перевести им 10 тысяч рубелей.

В какой-то момент подозрительный автомобиль попал в поле зрения сотрудников ГИБДД, которые остановили его для проверки. Тогда потерпевшая начала кричать и звать на помощь. 20 и 21-летний подозреваемые были задержаны. Пострадавшая была доставлена в больницу. У нее перелом носа и многочисленные ушибы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

28 июня сообщалось, что в Ленинградской области полиция и ФСБ задержали бандитов, которые пытали россиянина и отправляли аудио с криками его родным.