Суд еще раз оправдал чиновников по делу о гибели 14 детей в лагере на Сямозере

Суд в Карелии еще раз вынес оправдательный приговор руководителю регионального управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко и врио начальника надзорного ведомства Людмиле Котович по делу о гибели 14 детей в лагере на Сямозере. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Карелии, передает ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что приговор чиновникам оставили без изменений.

В Верховном суде республики апелляцию на решение Петрозаводского городского суда начали рассматривать в июле 2021 года.

Городской суд оправдал Людмилу Котович и Анатолия Коваленко во время повторного рассмотрения дела в 2016 году. Суд признал их невиновными за отсутствием в деянии состава преступления.

К девяти с половиной годам колонии приговорили бывшего директора карельского лагеря Елену Решетову. Кроме того, такой же срок получил бывший заместитель директора оздоровительного учреждения Вадим Виноградов. На восемь месяцев осудили сопровождавшего детей инструктора Валерия Круподерщикова. Три года получила фельдшер Ирина Щербакова, которая приняла звонок тонущих детей за шутку.

18 июля 2016 года 47 детей из оздоровительного лагеря «Парк-Отель Сямозеро» с четырьмя сопровождающими отправились на двух каноэ в сплав по Сямозеру. Начался шторм, из-за которого каноэ перевернулись и дети оказались в ледяной воде. В результате утонули 14 школьников из Москвы. Бывший глава МЧС России Владимир Пучков объявил о закрытии лагеря.