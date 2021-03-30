Оправданы два фигуранта дела о гибели детей на Сямозере

Петрозаводский городской суд оправдал исполняющую обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмилу Котович и бывшего руководителя ведомства в регионе Анатолия Коваленко в рамках повторного пересмотра дела о гибели 14 детей на Сямозере в 2016 году. Об этом сообщила судья Марина Носова, передает ТАСС.

Их признали невиновными за отсутствием в деянии состава преступления. Прокурор пообещал обжаловать приговор.

В 2019-м бывшего директора карельского лагеря «Парк-отель Сямозеро» Елену Решетову приговорили к 9,5 годам колонии. Такой же срок получил бывший замдиректора лагеря Вадим Виноградов. Инструктор Валерий Круподерщиков, который сопровождал детей во время сплава и спасал их, был осужден на восемь месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.

Трое из шести подсудимых были оправданы: инструктор Павел Ильин, Коваленко и Котович. Суд посчитал недоказанной их вину в гибели детей.

В 2017 году суд приговорил к трем годам за халатность фельдшера Ирину Щербакову, принявшую за шутку звонок тонувших на Сямозере детей.

18 июня 2016 года отдыхавшие в «Парк-отеле Сямозеро» дети отправились вместе с инструкторами на водную прогулку. В походе участвовал 51 человек, включая четырех взрослых. На Сямозере начался шторм, и два каноэ с подростками опрокинулись, в результате чего 14 детей утонули.