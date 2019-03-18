За гибель 14 детей в карельском озере осудили директора детского лагеря

Бывшего директора карельского лагеря «Парк-отель Сямозеро» Елену Решетову, где утонули 14 детей, приговорили к 9,5 годам колонии. Об этом передает РИА Новости.

Петрозаводский городской суд в понедельник, 18 марта, вынес приговор по делу о гибели во время шторма в июне 2016 года на Сямозеро отдыхавших в детском лагере школьников.

9,5 лет наказания также получил бывший заместитель директора лагеря Вадим Виноградов. Инструктор Валерий Круподерщиков, который сопровождал детей во время сплава и спасал их, был осужден на восемь месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.

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Трое из шести подсудимых были оправданы: инструктор Павел Ильин, бывший глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и временно исполнявший обязанности руководителя управления Людмила Котович. Суд посчитал недоказанной их вину в гибели детей.

По данным Следственного комитета, директор лагеря Решетова пыталась самостоятельно искать пропавших во время сплава детей, не обращаясь в МЧС. Она также принимала решение об отправке отдыхающих в поход.

«Когда на одном из островов прибило их лодки, [Вадим] Виноградов первым делом позвонил не в МЧС, а своей начальнице, и они вместе приняли решение не звонить в официальные службы МЧС, это зафиксировано. Они думали, что все рассосется и своими силами справятся», — рассказывал представитель следственного ведомства.

Он уточнил, что Решетова связалась со своими знакомыми, которые на лодках отправились на поиски детей, «фактически уже фиксируя» их гибель. Представитель Следственного комитета выразил уверенность в том, что, если бы руководство лагеря не пыталось скрыть случившееся, а сразу бы обратилось в спасательные службы, жертв трагедии было бы меньше.

25 июня 2016 года было предъявлено обвинение Решетовой и Виноградову по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекшее смерть двух и более человек»), а руководителю Роспотребнадзора по Республике Карелия Анатолию Коваленко — часть 3 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

4 апреля 2017 года суд приговорил к трем годам за халатность фельдшера Ирину Щербакову, принявшую за шутку звонок тонувших на Сямозере детей.

18 июня отдыхавшие в карельском лагере «Парк-отель Сямозеро» дети отправились вместе с инструкторами на водную прогулку. В походе участвовал 51 человек, включая четырех взрослых. На Сямозере начался шторм, и два каноэ с подростками опрокинулись, в результате чего 14 детей утонули.

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