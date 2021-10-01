Супружескую пару россиян обнаружили застреленными в собственном доме

В Ленинградской области тела супругов с огнестрельными ранениями обнаружили в их собственном доме в деревне Реполка. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

29 сентября к ним зашел в гости брат супруга. Он увидел, что хозяева лежат рядом на кровати и решил, что они спят. Не став их беспокоить, гость ушел. На следующий день он вновь зашел к супругам и застал их на прежнем месте. Тут родственник догадался, что хозяева мертвы и вызвал полицию.

Прибывшие на место преступления правоохранители установили, что 47-летний мужчина скончался от пулевого ранения в спину, а у его 50-летней жены имелись два ранения в живот. Рядом с погибшими нашли охотничье ружье, принадлежащее хозяину дома.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета России по Ленинградской области. По предварительным данным, огнестрельные ранения были причинены самими потерпевшими. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Супруги последние полгода не работали, часто употребляли алкоголь. Незадолго до смерти они продали автомобиль, а вырученные деньги передали на хранение родственнику, который их нашел мертвыми.

У погибших остались взрослые дети.