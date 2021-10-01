В Подмосковье найдены мумифицированные тела мужчины и женщины в подъезде дома

СКР возбудил уголовное дело после обнаружения двух тел в подъезде дома в Одинцово

В подмосковном Одинцово были обнаружены два мумифицированных тела — мужчины и женщины, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

По ее словам, тело мужчины было найдено в деревянной коробке, стоящей на лестничной площадке в подъезде жилого дома на Садовой улице. У мумии спилены ступни и зафиксированы многочисленные переломы ребер, уточняет Telegram-канал «112».

Останки женщины находились в кузове «Газели», припаркованной у этого же дома. По предварительным данным, они скончались более трех месяцев назад. Погибшими могут быть супруги Ткаченко — 61-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Полицейские разыскивают их 31-летнего сына Александра и его жену Анастасию. Следствие полагает, что молодые расправились с пенсионерами из-за квартиры.