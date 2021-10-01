Мумифицированное тело с отпиленными ступнями нашли в ящике в Подмосковье

РЕН ТВ: в Одинцово обнаружили два мумифицированных трупа, у одного из них отрезаны ступни

В подмосковном Одинцово правоохранители обнаружили мумифицированный труп, у которого были спилены ступни. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Труп нашли в подъезде, он был в ящике на 13-м этаже жилого дома на улице Садовой. Позже рядом с подъездом было обнаружено еще одно тело в ящике, спрятанное в припаркованной «Газели». В кузове автомобиля лежали отпиленные ступни. По предварительным данным, оба были убиты около трех месяцев назад.

Ранее в Калининграде россиянин отправился за грибами и обнаружил на заброшенных железнодорожных путях мумифицированное тело человека. Мужчина умер примерно три месяца назад. На нем была летняя одежда, при нем также нашли кнопочный мобильный телефон. На его теле не было найдено признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти.