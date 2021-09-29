Россиянин нашел мумию человека на железнодорожных путях

В Калининграде россиянин отправился за грибами и обнаружил на заброшенных железнодорожных путях мумифицированное тело человека, сообщает «Клопс».

Личность погибшего пока не установлена, однако выяснилось, что мужчина умер примерно три месяца назад. На нем была летняя одежда, при нем также нашли кнопочный мобильный телефон.

На его теле не было найдено признаков насильственной смерти. В Следственном комитете заявили, что была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти.

Ранее в одной из квартир подмосковного Красногорска обнаружили тела полицейского и его знакомой. в ходе осмотра места обнаружения тел эксперты-криминалисты не нашли следов борьбы или видимых телесных повреждений у погибших. При этом было найдены свертки с веществом белого цвета. По одной из версий, погибшие скончались от передозировки наркотиками.