Москвичка едва не лишилась носа из-за ремонта в квартире

Жительница Москвы рассказала о происшествии, которое случилось с ней в номере одной из гостиниц столицы. Женщина едва не лишилась носа из-за того, что ее придавило оконной рамой. Подробностями поделилось издание «Московский комсомолец».

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Клиентка гостиницы, жена бизнесмена из Испании, рассказала, что она вместе с супругом и восьмилетним сыном решила заселиться в отель, пока в их квартире идет ремонт. Инцидент произошел 9 сентября почти сразу, как семья въехала в номер.

«Я попыталась открыть окно, а оно было сломано. Окно с двойным стеклом и рамой на меня упало. Внизу оно было закреплено, а сверху крепления оказались сломаны. Окно упало мне плашмя прямо на лицо, едва не отсекло нос. Пришлось ехать делать КТ. Очень испугался и плакал ребенок. Муж был в растерянности», — рассказала женщина.

Москвичка добавила, что происшествие случилось в гостинице на улице Большая Никитская. Пострадавшая намерена добиться от руководства заведения компенсации за полученный ущерб здоровью.

Ранее российская туристка рассказала об отдыхе в бюджетном отеле Турции. Она назвала гостиницу кошмарной из-за локации рядом с шумным шоссе, маленькой территории и удаленности от пляжа. Единственным достоинством в дешевом путешествии, по мнению туристки, было питание.