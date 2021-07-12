В бизнес-центре Петербурга на людей рухнул потолок

В столовой бизнес-центра «Цеппелин» в Санкт-Петербурге на людей рухнул потолок. В результате происшествия пострадали пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.

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Инцидент произошел в столовой, пристроенной к зданию на улице Стартовой. Часть перекрытия обрушилась из-за строительной тележки, которая упала на крышу столовой со строящегося рядом здания. В момент обрушения в помещении находилось 20 посетителей и восемь сотрудников столовой. От падения перекрытия пострадали пять человек, позже их осмотрели медики. Четверо пострадавших отказались от госпитализации, а одного увезли в больницу с порезами.

На месте обрушения будут проводить внутреннее расследование. Представители управляющей компании в разговоре с изданием «Комсомольская правда» подтвердили, что рядом со столовой ведутся строительные работы. «Да, у нас идет рядом стройка, но мы не представляем, как и что там могло упасть. У нас соблюдаются все меры безопасности, все огорожено. На каждом не закрытом фасадом этаже у нас есть ограждение, чтобы ничего не падало», — отметили в «Аэропортсити Санкт-Петербург».

В мае 2021 года потолок рухнул в петербургской квартире на улице Малой Посадской. Штукатурка упала во время ужина собственников. Обрушение спровоцировал ремонт у соседей. По словам жильцов, проблемы с перекрытием начались начались в доме в 2019 году.