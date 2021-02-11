Многоэтажка в Петербурге начала рушиться на глазах и попала на видео

Многоэтажный дом в Санкт-Петербурге начал буквально рушиться на глазах — здание покрылось трещинами в несколько сантиметров, одна из стен стала отходить. Эвакуация людей из опасного дома попала на видео, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На данный момент трещины увеличились, маяки провалились, на пятом этаже в квартире трещина шириной примерно 3-4 сантиметра, на третьем этаже — больше», — заявили в ведомстве.

На момент публикации проводится обход подъездов, часть людей эвакуированы — они не хотят возвращаться в квартиры. Для обогрева людей подогнали автобус.

Ранее 78.ru сообщал, что разрушение дома, по мнению местных жителей, началось из-за стройки, которая началась всего в 10 метрах от здания. Тогда же произошла утечка газа. При этом ни застройщик, ни служба государственного строительного надзора и экспертизы опасности не увидели.

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