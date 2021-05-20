Потолок в квартире в Санкт-Петербурге рухнул во время ужина супругов

В квартире семейной пары из Санкт-Петербурга во время ужина рухнула штукатурка на потолке. Обрушение спровоцировал ремонт у соседей. Подробности аварии супруги рассказали телеканалу РЕН ТВ.

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Инцидент произошел в жилом доме 1911 года постройки на улице Малой Посадской. Семья Виктора Прокофьева ужинала за столом в одной из комнат. Во время трапезы его супруга на некоторое время отошла на кухню, а мужчина встал из-за стола и пошел к телевизору. В этот момент с потолка упала штукатурка. Жильцы не получили серьезные травмы. «Только на ногу попало. Вот если бы я сидел здесь — это было бы все на голове на моей. Может, и не было бы меня уже», — отметил Прокофьев.

Проблемы с перекрытием начались в июне 2019 года, когда в квартиру на верхнем этаже переехал новый собственник. Он начал ремонт, из-за чего на потолке соседей появились трещины, а часть штукатурки упала рядом с их холодильником. Мужчина пообещал привести перекрытие в порядок, взяв на себя все расходы, однако не сдержал обещания. Жильцы обратились в коммунальную службу, но сотрудники не повлияли на ситуацию. По словам местных жителей, в доме уже ремонтировали кровлю, однако укрепить потолок не удалось.

В январе 2020 года потолок обрушился на спящего ребенка в одной из квартир в Санкт-Петербурге на Большом проспекте. Мальчик спал на верхнем ярусе двухъярусной кровати. В результате инцидента он не пострадал. Жительница дома посчитала, что ответственность за произошедшее несет товарищество собственников жилья (ТСЖ), которое подписало акт об обязанности ремонта.

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