В Петербурге на россиянку рухнул кусок лепнины

На Малой Морской улице в Санкт-Петербурге с фасада здания на женщину рухнул кусок лепнины. Россиянку госпитализировали с травмой головы. Об этом сообщает DP.RU.

Материалы по теме Смотри в оба. Как маски, флешки и «Сникерс» вдохновили архитектора на безумные проекты Точка притяжения. Смерть, звезды и Кинг-Конг: чем прославился главный небоскреб Нью-Йорка?

Инцидент произошел во второй половине дня 11 мая. С фасада здания на голову прохожей упал отколовшийся камень. В итоге женщина получила травму головы, а на тротуаре появились следы крови. По данным издания «Форпост Северо-Запад», размер упавшего куска составил 15 сантиметров. Пострадавшую отвезли в Мариинскую больницу.

Вскоре районная прокуратура установила, что обслуживание здания, откуда упала лепнина, находится в ведении «ЖКС №2 Центрального района». Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку и пообещали установить, соблюдали ли коммунальщики требования жилищного законодательства.

В апреле штукатурка рухнула с фасада здания на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Она попала на голову одному из прохожих. Пострадавшего с подозрением на сотрясение мозга увезли в больницу. Ему пообещали компенсировать затраты на лечение. Вскоре прокуратура начала проверку.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru