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В Петербурге ребенок пострадал при падении лепнины на коляску

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Санкт-Петербурге лепнина упала на коляску с двухлетним ребенком. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру города.

Согласно сообщению ведомства, инцидент произошел у дома №167 на Московском проспекте. В прокуратуре начали проверку по факту происшествия, в ходе нее будут изучены обстоятельства произошедшего и дана оценка исполнения требований законодательства в действиях управляющей компании по содержанию общего имущества дома.

Отмечается, что ребенок был госпитализирован. По информации местных СМИ, у мальчика диагностированы травмы лица и сотрясение мозга.

Ранее на востоке Москвы ребенок пострадал при обрыве аттракциона в торговом центре. Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала, что инцидент произошел в ТЦ в районе Перово.

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