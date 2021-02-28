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В Москве при обрыве аттракциона пострадал ребенок

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На востоке Москвы один ребенок пострадал при обрыве аттракциона в торговом центре. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, передает РИА Новости.

По ее словам, инцидент произошел в ТЦ в районе Перово. Состояние других детей уточняется, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как рассказал сотрудник ТЦ агентству, один ребенок получил шишку, еще двое — небольшие царапины.

Проведение проверки поручено Перовской межрайонной прокуратуре. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Брянске купол ледового дворца просел от снега. В это время в здании тренировались 15 детей и находились 20 сотрудников. Всех эвакуировали, никто не пострадал.

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