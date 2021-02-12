Купол ледового дворца в российском городе просел от снега

В российском городе Брянске купол ледового дворца «Пересвет» просел от снега. В это время в здании тренировались дети. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

Ведомство сообщило об «обрушении» и направило на место происшествия прокуроров для соответствующей проверки. «Будет дана оценка соблюдению требований технических норм и правил при эксплуатации здания, а также деятельности органов, осуществляющих контрольные функции», — сказано на сайте.

«Российская газета» со ссылкой на источник в других службах написала, что кровля уцелела, но деформировалась. Инцидент произошел утром, на тот момент в здании находилось 20 сотрудников ледового дворца и 15 тренировавшихся детей. Все эвакуировались, никто не пострадал.

Деформации купола поспособствовал мощный снегопад в городе. Сотрудники центра «Фобос» назвали циклон «снежным Армагеддоном» и «снежным апокалипсисом», а также добавили, что «это не учебная тревога, а боевая».

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