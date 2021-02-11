На крыше связанной с российским депутатом многоэтажки обнаружили сауну

В российском городе Кемерово на крыше многоэтажного дома, связанного с местным депутатом, обнаружили баню. Жилищная инспекция и прокуратура начали проверку законности ее размещения. Об этом пишет «Тайга.инфо».

Как выяснило издание, 12-й и 13-й этажи здания вместе с кровлей, баней с «печкой под казан» и боксерской грушей принадлежат частному лицу. Многоэтажка находится в ведении управляющей компании «Флагман», которая работает под руководством депутата местного горсовета.

Материалы по теме Прилег и умер Россияне массово покупают поддельную мебель. Чем она опасна? Тайная комната Смерть в комнате отходов и справление нужды на балу: что заставило человечество изобрести туалет?

«Я не знаю, можно ли выкупить кровлю, — вопрос, конечно, интересный. Проект тоже интересный, застройщик там вообще из Сочи. Поэтому, возможно, в Сочи подобные проекты распространены, но как это получилось в Кемерове, я ответить не могу. По информации Мельмана, сама сауна эта была в проекте дома, и на момент сдачи дома в 2008 году все это было как бы, в общем-то, типа по закону», — заявил председатель горсовета Николай Сенчуров.

Он добавил, что его коллега не является собственником бани, но должен был знать о ее существовании, хотя «наверняка у него имеются какие-то основания, которые каким-то образом его закрывают в этом смысле».

В прокуратуре заявили, что проверят баню на пожарную безопасность (открытый огонь на крыше жилого дома), а также на санитарно-эпидемиологические и градостроительные нормы.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru