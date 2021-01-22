Жилой дом в российском городе превратился в «сауну»

В подъезде жилого дома в городе Благовещенске Амурской области появились клубы пара. Причиной этого стал прорыв трубы с горячей водой в подвале. Местные журналисты сравнили помещение с сауной. Об этом сообщает «Амур.лайф».

Инцидент произошел в доме на улице Ломоносова. Подъезд из-за появления плотного пара буквально превратился в парилку. В итоге жители стали с трудом перемещаться по лестницам и перестали нормально дышать. По словам собственников, из-за высокой температуры и влажности от стен начала отходить краска.

Проблема появилась неделю назад после аварии в подвале. Жильцы обратились за помощью в коммунальную службу. Тогда рабочие предположили, что подъезд пострадал из-за грунтовых вод, но проблему так и не решили. Россияне отметили, что проживают «как на пороховой бочке» и опасаются, что в доме может произойти взрыв. Сотрудники управляющей компании прокомментировали произошедшее изданию. Они заявили, что начали проверку дома и пытаются найти место прорыва сетей.

В ноябре 2020 года подъезд в пензенском жилом доме на улице Суворова превратился в полосу препятствий из-за забитой канализации. В помещении образовались ямы с кипятком, стали бегать крысы, а на стенах появились трещины. Жильцы рассказали, что коммунальщики несколько раз пытались решить вопрос с затоплением, но вода снова появлялась. По словам руководителя управляющей компании, в подъезде возникла необходимость полностью менять трубы.

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